"أسمنت ينبع" تعلن توزيع 7.5% أرباحاً نقدية عن الربع الثالث

قرر مجلس إدارة شركة "أسمنت ينبع"، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7.5% من رأس المال (ما يعادل 0.75 ريال لكل سهم) كأرباح عن النصف الثاني 2022.

وقالت الشركة في بيان لها على سوق "تداول السعودية"، إن إجمالي المبلغ الموزع يبلغ 118.125 مليون ريال يوزع على 157.5 مليون سهم.

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وأوضحت الشركة أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق في يوم الاثنين 12 ديسمبر الحالي، والمقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وذكرت الشركة أن تاريخ التوزيع سيكون في يوم الخميس 29 ديسمبر الحالي.