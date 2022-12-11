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الغاز والتصنيع الأهلية
سوق السعودية

"الغاز" تقر توزيع أرباح نقدية 10% عن النصف الثاني من 2022

موعد التوزيعات في 27 ديسمبر 2022

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية "الغاز" عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2022 بنسبة 10% من قيمة السهم الاسمية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إن المجلي قرر توزيع 75 مليون ريال على عدد 75 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم 1 ريال.

وأضافت أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 15 ديسمبر 2022، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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وأشارت إلى أن تاريخ التوزيع في 27 ديسمبر 2022.

ولفتت عناية المستثمرين الأجانب -غير المقيمين- إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم، تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقًا لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي، والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

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