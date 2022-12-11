سوق السعودية
طرح مشروع إجراءات التداول والعضوية المعدلة بالسوق السعودية للمناقشة
لتطوير عدد من الإجراءات الهيكلية لسوق أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة
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أعلنت شركة "تداول السعودية" اليوم الأحد، عن نشر مشروع إجراءات التداول والعضوية المعدلة لاستطلاع مرئيات المهتمين والمعنيين في السوق.
وقالت "تداول السعودية"، إن المشروع يهدف إلى تطوير عدد من الإجراءات الهيكلية لسوق أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة وآلية الصفقات المتفاوض عليها، بالإضافة إلى استحداث حزمة من التحسينات العامة على إجراءات التداول لزيادة المرونة وتيسير نشاط التداول في السوق وتعزيز جاذبيته.
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وأضافت شركة تداول السعودية، أنها ستتلقى آراء المهتمين والمعنيين في موعد أقصاه يوم 01/06/1444هـ الموافق 25/12/2022م على البريد الالكتروني أدناه: Public.Consultation@tadawulgroup.sa
وأشارت إلى ان جميع الآراء والملاحظات ستكون محل العناية والدراسة، لغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع.
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