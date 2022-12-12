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أسعار الذهب ترتفع من أدنى مستوى
سبائك ذهبية.
سعر الذهب

أسعار الذهب تتراجع مع التركيز على بيانات التضخم الأميركية

متأثرة بارتفاع الدولار

دبي - العربية.نت
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تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقرر هذا الأسبوع بشأن رفع سعر الفائدة.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1793.44 دولار للأونصة، اعتبارا من الساعة 00:09 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1805.9 دولار، وفقا لـ"رويترز".

ارتفاع الدولار مع استمرار الضغوط التضخمية وسط مخاوف من مواصلة رفع الفائدة أسواق المال الدولار ارتفاع الدولار مع استمرار الضغوط التضخمية وسط مخاوف من مواصلة رفع الفائدة

وارتفع مؤشر الدولار 0.2%، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

وسيراقب المستثمرون عن كثب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، والاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي لعام 2022 والمقرر عقده يومي 13و14 ديسمبر. ويتوقع المتعاملون وجود فرصة بنسبة 93% لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

وتميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب لأنه لا يدر أي فائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 23.29 دولار.

وتراجع سعر البلاتين 0.7% إلى 1014.95 دولار، فيما هبط سعر البلاديوم 0.2% إلى 1946.62 دولار.

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