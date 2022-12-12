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أسهم أوروبا تهبط وسط ترقب لأسعار الفائدة

سجل ستوكس 600 أول انخفاض أسبوعي له يوم الجمعة.. بعد ارتفاع استمر 7 أسابيع

دبي - العربية.نت
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تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، وسط ترقب المستثمرين لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع، وتأثر معنوياتهم جراء ارتفاع إصابات كوفيد-19 في الصين بعد تخفيف القيود.

انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% بحلول الساعة 0805 بتوقيت غرينتش، بحسب "رويترز".

وسجل المؤشر أول انخفاض أسبوعي له يوم الجمعة، بعد ارتفاع استمر سبعة أسابيع، بفعل المخاوف من ركود عالمي وشيك جراء الزيادات الحادة في أسعار الفائدة، ليطغى ذلك على التفاؤل جراء تخفيف قيود كوفيد-19 الصارمة في الصين.

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من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر بورصة لندن 4.5% بعد موافقة شركة مايكروسوفت على شراء نحو 4% من حصة الأسهم في مشغل البورصة البريطانية، في إطار اتفاق لنقل منصة بياناتها إلى نظام الحوسبة السحابية.

وارتفعت أسهم شركة سانوفي 1.9%، بعد إعلانها أمس الأحد أنها لم تعد منخرطة في محادثات لشراء هورايزون ثيرابيوتكس.

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