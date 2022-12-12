ارتفاع الدولار مع استمرار الضغوط التضخمية وسط مخاوف من مواصلة رفع الفائدة

ارتفع الدولار، اليوم الاثنين، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع الشهر الماضي، مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية وتأجيج المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يحتاج إلى الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وأظهرت البيانات الصادرة، يوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي في الولايات المتحدة ارتفع 0.3% في نوفمبر و7.4% على أساس سنوي في زيادة مفاجئة طفيفة عن التوقعات بارتفاع المؤشر 0.2% و7.2% بالترتيب.

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وتراجع الجنيه الإسترليني 0.27% إلى 1.22335 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، بينما انخفض الدولار الأسترالي 0.34% إلى 0.6773 دولار.

وانخفض اليورو في آخر تعاملات 0.1% إلى 1.0520 دولار.

وارتفع الدولار 0.12% مقابل الين الياباني إلى 136.73، كما ارتفع مؤشر الدولار أيضا مقابل سلة من العملات 0.04% إلى 105.09.

وصعد اليوان في المعاملات الخارجية بشكل طفيف إلى 6.9730 للدولار، مدعوما بالتفاؤل المستمر بشأن تخفيف الصين لقيودها الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا.