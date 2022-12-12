استطلاع: 37% من مديري الصناديق يتوقعون ارتفاع الأسهم السعودية في الربع الأخير
ارتفاعات أسعار الفائدة والتضخم ستكون المحرك الرئيسي للأسواق تليها أسعار النفط
أظهر استطلاع لشركة SNB Capital أن مديري الصناديق باتوا يتوقعون ارتفاعا لسوق الأسهم السعودية في الربع الأخير من العام الحالي، حيث زادت النسبة من 30% إلى 37%، في حين تراجعت نسبة من يتوقعون تراجعا للسوق من 35% إلى 30%.
وقد توقع معظم المستثمرين أن ارتفاعات أسعار الفائدة والتضخم ستكون المحرك الرئيسي للأسواق تليها أسعار النفط.
وقد أشارت توقعات مديري الصناديق إلى أن أسعار النفط ستتراوح بين 70 و80 دولارا للبرميل بتراجع عن التوقعات السابقة التي كانت لأن تكون أسعار النفط المحرك الرئيسي لسوق الأسهم وأن تتراوح بين 80 و90 دولارا للبرميل.
كما يرى 30% من مديري الصناديق أن السوق السعودية هي دون قيمتها العادلة وهي أعلى نسبة منذ انطلاق استطلاع SNB Capital.
أما بالنسبة للقطاعات التي من المتوقع أن تشهد ارتفاعات فهو قطاع الإنشاءات بحسب الاستطلاع، في حين القطاعات التي قد تتراجع فهي البتروكيماويات وقطاع التجزئة.
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصاد السعودي، أشارت توقعات مديري الصناديق إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.1% في 2023 .
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