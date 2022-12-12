بعد تسجيل أعلى مستوياته في أسبوع.. نيكاي الياباني يتراجع مع هبوط أسهم التكنولوجيا

تراجع المؤشر نيكاي الياباني، اليوم الإثنين، بعدما سجل أعلى مستوياته في أسبوع، إذ زادت بيانات أميركية تشير إلى ارتفاع التضخم من مخاوف أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وهبطت أسهم التكنولوجيا بعد أن أشارت بيانات أسعار المنتجين الأميركية، يوم الجمعة، أن التضخم ربما يكون أشد مما كان معتقدا قبل صدور تقرير أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء، وقرار مجلس الاحتياطي يوم الأربعاء.

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وخالف سهم توشيبا هذا الاتجاه، وارتفع بنحو 2%.

وأغلق المؤشر "نيكاي" منخفضا 0.21% عند 27842.33 نقطة بعدما وصل يوم الجمعة، إلى أكبر مستوياته منذ الثاني من ديسمبر.

وكان سهم راكوتن جروب للتجزئة الإلكترونية أكبر المتراجعين، حيث هوى 3.35%.

وتراجع سهما نينتندو وسوني 0.56% و0.32% على التوالي.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.22% إلى 1957.33 نقطة.

وقالت الخبيرة الاستراتيجية في "نومورا"، ماكي ساوادا، خلال اتصال مع الصحافيين، إن "المستثمرين اليابانيين قلقون بشأن استمرار رفع أسعار الفائدة الأميركية ويمكنك أن تلحظ ذلك في الأسماء التي تقود التراجعات".

وزاد سهم تويوتا 0.46%، فيما ارتفع سهم نيسان 0.65%.