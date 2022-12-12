وول ستريت
وول ستريت ترتفع مع ترقب بيانات التضخم وقرار الاحتياطي الفيدرالي
لتقييم التوقعات للاقتصاد الأميركي وسط مخاوف من الركود
وضع القراءة
100% حجم الخط
افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، التعاملات على ارتفاع، اليوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق هذا الأسبوع لتقييم التوقعات للاقتصاد الأميركي وسط مخاوف من الركود.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 43.04 نقطة أو 0.13% إلى 33519.50 نقطة، وفق رويترز.
مادة اعلانية
وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 4.91 نقطة أو 0.12% إلى 3939.29 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 10.86 نقطة أو 0.10% إلى 11015.48 نقطة.
اقرأ أيضاً
-
"الأهلي المالية" للعربية: السوق السعودية مقومة بأقل من قيمتها العادلة بـ30%السوق شارفت على تجاوز فترة التذبذب الصعبة قصص اقتصادية
-
"مسار" تطلق 7 أبراج فندقية تبعد 500 متر عن الحرم المكيباستثمارات تجاوزت 7 مليارات ريال غداء عمل
-
"الرمز للعقارات" تلغي إدراج أسهمها في السوق الموازيةقررت العودة إلى السوق في مرحلة لاحقة أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية