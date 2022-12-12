وول ستريت ترتفع مع ترقب بيانات التضخم وقرار الاحتياطي الفيدرالي

افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، التعاملات على ارتفاع، اليوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق هذا الأسبوع لتقييم التوقعات للاقتصاد الأميركي وسط مخاوف من الركود.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 43.04 نقطة أو 0.13% إلى 33519.50 نقطة، وفق رويترز.

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وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 4.91 نقطة أو 0.12% إلى 3939.29 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 10.86 نقطة أو 0.10% إلى 11015.48 نقطة.