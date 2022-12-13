أسعار الذهب تستقر مع ترقب بيانات التضخم وقرارات الفائدة

سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا محدودا وسط حذر المستثمرين مع ترقب بيانات التضخم الأميركية وقرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1783.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1011 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1793.90 دولار، بحسب "رويترز".

مادة اعلانية

وتراجع مؤشر الدولار 0.1، مما جعل السبائك المسعرة بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين من حاملي العملات الأخرى.

من المقرر أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي بيانا يحدد سياسته في الساعة 1900 بتوقيت غرينتش غدا الأربعاء، ويلي ذلك مؤتمر صحافي لرئيس البنك جيروم باول الساعة 1930 بتوقيت غرينتش.

ويتوقع المتعاملون حاليا بنسبة كبيرة للغاية أن يرفع المركزي الأميركي سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

كما سيجتمع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يرفع كل منهما سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر نوفمبر في الساعة 1330 بتوقيت غرينتش.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 23.34 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3% إلى 998.51 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1894.75 دولار.