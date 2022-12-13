أسهم اليابان تسجل أعلى مستوى في أسبوعين قبيل بيانات أميركية

ارتفع مؤشر نيكاي الياباني، اليوم الثلاثاء، ليتجاوز لفترة وجيزة حاجز 28 ألف نقطة للمرة الثانية هذا الشهر، إذ يستعد المستثمرون لبيانات التضخم الأميركية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

أغلق نيكاي مرتفعا بـ 0.4% عند 27954.85، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى منذ الأول من ديسمبر عند 28116.56، لكنه قلص مكاسبه بعد ذلك تدريجيا خلال الجلسة الصباحية واستقر في أغلب تداولات منتصف اليوم.

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وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.43% إلى 1965.68 نقطة.

سيحظى تقرير أسعار المستهلكين في أميركا في وقت لاحق من اليوم بمراقبة عن كثب، بعد أن أشارت البيانات الأخيرة إلى ثبات التضخم عند مستواه المرتفع، وقللت التفاؤل بتحول قريب في سياسة رفع أسعار الفائدة التي ينتهجها حاليا الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم.

من بين إجمالي 225 سهما على مؤشر نيكاي، ارتفع 143 وانخفض 71 مع استقرار 11 سهما.

وارتفع سهم هوندا 1.2%، وسهم تويوتا 0.28%، وسهم سوني 1.06%. وكانت شركة جيه.جي.سي هولدينجز أكبر الرابحين، إذ قفز سهمها 3.24%.