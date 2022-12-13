الأسهم الأوروبية تصعد وسط آمال بإبطاء وتيرة رفع الفائدة

صعدت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، وسط آمال المستثمرين في أن تسمح بيانات التضخم الأميركي المقرر إصدارها في وقت لاحق اليوم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، بحلول الساعة 0812 بتوقيت غرينتش، بحسب "رويترز".

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وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا مكاسب المؤشر، إذ ارتفعت 1.2%، مدعومة بأسهم شركات أشباه الموصلات.

كما دعمت أسهم الخدمات المالية والطاقة المؤشر، بينما تراجعت أسهم قطاع الرعاية الصحية 0.4%.

وهبط سهم شركة نوفو نورديسك 1% بعد أن أفاد تقرير بأن شركة الأدوية أجلت طرح علاج للسمنة في أوروبا.

كان مؤشر ستوكس 600 قد تراجع في الجلسة السابقة بسبب المخاوف من زيادة إصابات كوفيد-19 في الصين، وقرارات أسعار الفائدة التي سيصدرها الاحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع.