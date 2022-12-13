الدولار يتراجع أمام الين واليورو بعد بيانات التضخم

تراجع الدولار مقابل كل من الين واليورو، اليوم الثلاثاء، بعدما أظهرت بيانات أن التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بأقل من المتوقع الشهر الماضي، مما عزز التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة في ختام اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي غدا الأربعاء.

وهبط الدولار 1.4% أمام الين إلى 135.71 ين، بينما واصل اليورو تسجيل مكاسب مقابل الدولار وارتفع 0.8% إلى 1.0616 دولار.

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وزاد المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.2% فقط في نوفمبر/تشرين الثاني، مقابل توقعات بارتفاعه 0.3%.

وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 6% مقارنة مع 6.3% في الشهر السابق، كما جاءت الزيادة أقل قليلا من توقعات السوق التي بلغت 6.1%.