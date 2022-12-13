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سوق دبي

بنك الصين يدرج سندات بقيمة 300 مليون دولار في ناسداك دبي

بعائد 4.84%

دبي - رويترز
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ذكرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الثلاثاء، أن بنك الصين، أحد أكبر أربعة بنوك مملوكة للدولة، أدرج سندات بقيمة 300 مليون دولار في ناسداك دبي.

وأصدر فرع بنك الصين في دبي، السندات التي تستحق السداد في 2025، بعائد 4.84%.

وفقاً لـ "رفينيتيف"، جرى تسعير السندات يوم 28 نوفمبر، وبدأ تداولها في السادس من ديسمبر.

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وأدرج بنك الصين في 2015 سندات أصدرها فرعه في أبوظبي بقيمة ملياري يوان (286.53 مليون دولار) في ناسداك دبي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات، إن الإدراج "عكس الدور الحيوي الذي تلعبه ناسداك دبي في تقوية الصلات بين أسواق المال في دبي والصين".

وصنفت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني السندات عند (‭‭A‬‬) وفقاً لـ "رفينيتيف".

وشملت الصفقة بنوكاً أخرى منها بي.إن.بي باريبا وكريدي أجريكول وميزوهو وإم.يو.إف.جي.

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