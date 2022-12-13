سوق الأسهم السعودية تقتفي أثر النفط صعوداً.. و"تاسي" يرتفع 1.9%

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الثلاثاء، مرتفعا 1.87% ليصل إلى 10221.1 نقطة تزامنا مع صعود أسعار النفط.

وواصل النفط مكاسبه اليوم مع تعطل الإمدادات وتخفيف قيود مكافحة كورونا في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا، أي 1.15%، إلى 78.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:20 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتا، أي 0.92%، إلى 73.84 دولار، وفق رويترز.

وارتفع سهم شركة أرامكو عملاق صناعة النفط السعودية 1.3%، وسابك 1.4%، وكيمانول 3.8%، والتصنيع الوطنية 2.5%، واللجين 2.6%، وسبكيم العالمية 4.1%.

وفي قطاع البنوك ارتفعت أسهم مصرف الراجحي 4%، والبنك الأهلي 2.7%، وبنك الجزيرة 4.2%، والسعودي الفرنسي 1.75%، وساب 3.15%.