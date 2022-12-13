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سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
سوق السعودية

سوق الأسهم السعودية تقتفي أثر النفط صعوداً.. و"تاسي" يرتفع 1.9%

ليصل إلى 10221.1 نقطة

دبي - العربية.نت
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أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الثلاثاء، مرتفعا 1.87% ليصل إلى 10221.1 نقطة تزامنا مع صعود أسعار النفط.

وواصل النفط مكاسبه اليوم مع تعطل الإمدادات وتخفيف قيود مكافحة كورونا في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا، أي 1.15%، إلى 78.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:20 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتا، أي 0.92%، إلى 73.84 دولار، وفق رويترز.

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وارتفع سهم شركة أرامكو عملاق صناعة النفط السعودية 1.3%، وسابك 1.4%، وكيمانول 3.8%، والتصنيع الوطنية 2.5%، واللجين 2.6%، وسبكيم العالمية 4.1%.

وفي قطاع البنوك ارتفعت أسهم مصرف الراجحي 4%، والبنك الأهلي 2.7%، وبنك الجزيرة 4.2%، والسعودي الفرنسي 1.75%، وساب 3.15%.

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