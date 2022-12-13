سوق الأسهم السعودية ترفع مكاسبها لـ2.6%.. و"أمريكانا" يتصدر الارتفاعات

ارتد سوق الأسهم السعودية إلى المنطقة الخضراء في التعاملات المبكرة من جلسة اليوم الثلاثاء، وارتفع المؤشر الرئيسي "تاسي" عند منتصف الجلسة بنسبة 2.62% تعادل 263.09 نقطة ليصل لمستوى 10296.28 نقطة، متعافياً من أدنى مستوى في 20 شهرا.

وبلغت قيمة التداولات نحو 2.81 مليار ريال عبر التداول على نحو 281.19 مليون سهم.

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وارتفعت أسعار 195 سهماً مقابل انخفاض 15 سهماً من إجمالي 220 شركة مدرجة.

وتصدر سهم "أمريكانا" الأسهم الأكثر ارتفاعاً وقيم وأحجام التداول في ثاني تداول له كأول إدراج مزدوج في سوق السعودية، مترفعاً 14.23% عند سعر 3.13 ريال، بقيمة تداول نحو 667.96 مليون ريال بكمية تداول نحو 227.25 مليون سهم.

وارتفع سهم "أرامكو" بنسبة 2.81% عند سعر 31.1 ريال، بقيمة تداول نحو 128.5 مليون ريال بكمية تداول نحو 4.18 مليون سهم.

جاء ارتفاع السوق مع مواصلة أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للسوق السعودية.

وواصل النفط مكاسبه، اليوم الثلاثاء، مع استمرار إغلاق خط أنابيب رئيسي ينقل الموارد إلى الولايات المتحدة، مما يزيد المخاوف إزاء شح محتمل في الإمدادات في أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.16 دولار، أي 1.5%، إلى 79.15 دولار للبرميل في مطلع تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.05 دولار، أي 1.4%، إلى 74.22 دولار.

فيما يتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه الأخير لعام 2022 غدا الأربعاء. وسيركز المستثمرون أيضا على التوقعات الاقتصادية المحدثة للاحتياطي الاتحادي والمؤتمر الصحفي لرئيسه جيروم باول.