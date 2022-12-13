مدعومة بمكاسب لسهمي مايكروسوفت وفايزر.. وول ستريت تغلق على ارتفاع

صعدت مؤشرات الأسهم الأميركية عند الإغلاق يوم الاثنين، مدعومة جزئيا بمكاسب لسهمي مايكروسوفت وفايزر، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم، اليوم الثلاثاء، ونتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من الأسبوع.

ووفقا للبيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 55.91 نقطة أو 1.42% ليغلق عند 3990.59 نقطة.

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وصعد المؤشر ناسداك المجمع 138.69 نقطة أو 1.26% إلى 11143.31 نقطة.

كما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 523.14 نقطة أو 1.56% إلى 33999.60 نقطة، وفقا لـ"رويترز".

وكانت مؤشرات وول ستريت، ارتفعت في بداية تعاملات الأسبوع الحالي، كما شهد الدولار ارتفاعات أمام معظم العملات الأخرى.

وتصدر في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، بيانات تضخم أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر، حيث من المتوقع أن تصل الى 6.1% في القراءة الخاصة بالتضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، انخفاضا من 6.3% في أكتوبر الماضي.