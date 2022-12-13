وول ستريت ترتفع بقوة بعد صدور بيانات التضخم الأميركية

بدأت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت التعاملات على ارتفاع قوي، اليوم الثلاثاء، بعد أن أدت زيادة أقل من المتوقع في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى تعزيز الآمال في أن يخفف مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 555.64 نقطة أو 1.65% إلى 34546.65 نقطة.

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وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 78.82 نقطة أو 1.98% إلى 4069.38 نقطة، وفق رويترز.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 399.10 نقطة أو 3.58% إلى 11542.84 نقطة.