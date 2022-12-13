اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وول ستريت
وول ستريت
وول ستريت

وول ستريت ترتفع بقوة بعد صدور بيانات التضخم الأميركية

وسط آمال في أن يخفف مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بدأت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت التعاملات على ارتفاع قوي، اليوم الثلاثاء، بعد أن أدت زيادة أقل من المتوقع في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى تعزيز الآمال في أن يخفف مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 555.64 نقطة أو 1.65% إلى 34546.65 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 78.82 نقطة أو 1.98% إلى 4069.38 نقطة، وفق رويترز.

"أوبك" تتوخى الحذر وتبقي توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2023 طاقة أوبك "أوبك" تتوخى الحذر وتبقي توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2023

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 399.10 نقطة أو 3.58% إلى 11542.84 نقطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
السعودية.. مليون وظيفة في هذا المجال بحلول 2030 السعودية.. مليون وظيفة في هذا المجال بحلول 2030
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط