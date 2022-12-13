"تداول السعودية" وبورصة الكويت تتفقان على التعاون بعدة مجالات بينها الإدراج المزدوج

وقعت بورصة الكويت، مذكرة تفاهم مع مجموعة تداول السعودية، بهدف استكشاف فرص التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات بينها الإدراج المزدوج.

وبحسب بيان بورصة الكويت، اليوم الثلاثاء، تشمل الاتفاقية التي وقعت خلال مجريات مؤتمر البورصات الخليجية المنعقد في الرياض، فرص التعاون في مجالات التقنية المالية، والمنتجات، إضافة إلى تطبيق الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وإقامة الفعاليات المشتركة، إضافة إلى العمل على الإدراجات المزدوجة.

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وشملت الاتفاقية التعاون في مجال التثقيف المالي وزيادة وعي المشاركين في كلا السوقين عن آخر مستجدات الأسواق المالية في المنطقة وحول العالم.

وستعمل بورصة الكويت ومجموعة تداول السعودية من خلال هذه الاتفاقية على تبادل وجهات النظر حول كيفية حث الشركات العائلية والكيانات الحكومية والشركات الصغيرة والمتوسطة للإدراج في السوق.

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية خالد الحصان: "تمثل هذه الشراكة مع بورصة الكويت خطوة بارزة أخرى في إطار مساعينا الرامية لتطوير سوق مالي متقدم ومتنوع ومتكامل في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط. تنسجم هذه الاتفاقية مع التزامنا بالارتقاء بالسوق المالي السعودي وتعزيز قدرته على استقطاب المستثمرين الإقليميين والدوليين وتلبية احتياجاتهم، في أثناء تعزيز الروابط مع الأسواق المالية الأخرى في المنطقة الخليجية. كما نتطلع قدماً لتوظيف هذا التعاون في تحفيز أنشطة تبادل المعرفة بين المملكة ودولة الكويت وتحسين التجربة الكلية لجميع المشاركين في السوق".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد سعود العصيمي: "نعتز بالتعاون القائم بين سوق المال الكويتي والسوق السعودي منذ نشأته، ويأتي توقيع اتفاقية التعاون اليوم تأكيداً لهذه الشراكة طويلة الأمد، والتي تهدف لتطوير السوق وتحسين البيئة الاستثمارية محلياً وإقليمياً. وانطلاقاً من استراتيجيتنا، نعمل في بورصة الكويت على خلق بيئة استثمارية جاذبة وسوق مال مرن يتسم بالشفافية والمصداقية قادر على استقطاب عدد أكبر من المستثمرين من المنطقة وجميع أنحاء العالم. كما نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز جهود التعاون وتبادل المعرفة بين الأسواق الخليجية بما يعود بالمنفعة على هذه الأسواق والاقتصاد الوطني ككل".