الأسهم اليابانية تقتفي أثر وول ستريت صعوداً.. و"نيكاي" يقفز عند أعلى مستوى في أسبوعين
وسط آمال تباطؤ رفع أسعار الفائدة الأميركية
أغلق مؤشر نيكاي الياباني عند أعلى مستوى في أسبوعين، اليوم الأربعاء، وسار على خطى مكاسب وول ستريت حيث عززت بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أقل من المتوقع التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يخفف من وتيرة رفع سعر الفائدة.
وارتفع مؤشر نيكاي 0.72% إلى 28156.21 نقطة، وهو أعلى مستوى له عند الإغلاق منذ أول ديسمبر/كانون الأول. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6% إلى 1977.42.
وارتفعت الأسهم الأميركية الليلة الماضية بعد أن عززت زيادة صغيرة غير متوقعة في أسعار المستهلكين من التفاؤل بأن يتراجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي قريبا عن قرارات رفع أسعار الفائدة التي يتخذها لكبح التضخم.
وقادت شركات التكنولوجيا الضخمة مؤشر نيكاي للأعلى، وصعد سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق 1.9% مما أعطى أكبر دفعة للمؤشر.
وكان قطاع الطيران الخاسر الأكبر بين المجموعات الصناعية بالبورصة حيث انخفض 0.9%.
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