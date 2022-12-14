انخفاض أسهم أوروبا وسط ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، من أعلى مستوياتها في أسبوع تقريبا والتي لمستها في الجلسة السابقة وسط ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% بحلول الساعة 08:14 بتوقيت غرينتش.

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وارتفع المؤشر بأكثر من 1% أمس الثلاثاء، حيث تلقت الأسهم على مستوى العالم دعما من بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع، مما عزز الآمال في أن يقلص مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة، وفق رويترز.

وسجلت معظم القطاعات المسجلة على المؤشر ستوكس 600 انخفاضا اليوم الأربعاء. وانخفضت أسهم قطاع السفر والترفيه 1.1% لتأتي في الصدارة، تليها أسهم قطاع التكنولوجيا التي تراجعت 0.8%.

وارتفعت أسهم قطاع الطاقة 0.3%، وحققت أسهم قطاع البنوك ارتفاعا أيضا.

وعلى الرغم من تحقيق شركة تي.يو.آي، أكبر شركة للعطلات في العالم، أرباحا في السنة المالية الأخيرة فقد تراجعت أسهم الشركة المدرجة في بورصة لندن 4.8% لتكون أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس 600.