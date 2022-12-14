انطلاق اكتتاب الأفراد في طرح "لوبريف" 12.51 مليون سهم.. اليوم

تنطلق اليوم الأربعاء، مرحلة اكتتاب الأفراد في طرح شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس "لوبريف" وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر 2022.

وتخصص الشركة 12.51 مليون سهم عادي تمثل نسبة 25% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى. وتم تحديد سعر الطرح النهائي بـ 99 ريالا للسهم الواحد.

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وكانت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي، للطرح العام الأولي لشركة "لوبريف" قد أعلنت عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح، وبنسبة تغطية بلغت 29.5 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

يذكر أن "لوبريف" حددت النطاق السعري لطرح نحو 30% من رأسمالها في السوق الرئيسية ما بين 91 و99 ريالا للسهم بهدف جمع 4.95 مليار ريال في الحد الأقصى، ما يقيم "لوبريف" عند 16.7 مليار ريال.

وتضم قائمة الجهات المستلمة للاكتتاب، مصارف الراجحي والإنماء والبنك الأهلي السعودي، وبنوك الرياض والبلاد وساب والجزيرة والسعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي للاستثمار، بالإضافة إلى ميم بنك الخليج الدولي السعودية.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للمكتتبين الأفراد 10 أسهم، بينما يبلغ الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للمكتتبين الأفراد 250 ألف سهم.

وسيتم الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر المقبل، وسيتم إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وجدت) في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر 2022، بحسب النشرة.

يشار إلى أن "لوبريف"، تأسست عام 1976 وهي مملوكة حاليا بنسبة 70% من شركة أرامكو السعودية و30% من "جدوى للاستثمار" التي تطرح كامل حصتها للاكتتاب.