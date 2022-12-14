مسح: التفاؤل إزاء الأسواق الناشئة يفوق التشاؤم للمرة الأولى في 18 شهراً

أظهر استطلاع لبنك "إتش.إس.بي.سي"، أن نسبة المستثمرين المتفائلين بشأن الأصول في الأسواق الناشئة ارتفعت إلى المثلين خلال الأشهر الثلاثة الماضية لدرجة جعلت التفاؤل يفوق التشاؤم للمرة الأولى منذ ما يقرب من عام ونصف العام.

وشمل المسح، الذي أجري في الفترة من الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني إلى التاسع من ديسمبر/كانون الأول، 118 مؤسسة تشرف فيما بينها على أصول في الأسواق الناشئة تقترب من نصف تريليون دولار.

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وأظهر أن نسبة المستثمرين المتفائلين إزاء آفاق الأسواق الناشئة للأشهر الثلاثة المقبلة زادت إلى الضعف تقريبا إلى 29% من 15% في المسح السابق في سبتمبر/أيلول، بينما تراجعت نسبة المتشائمين إلى 18% من 41%.

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وقال "إتش.إس.بي.سي" إن تبدل الحال تزامن مع تراجع المخاوف من التضخم ومع توقعات بتباطؤ التشديد النقدي لأكبر البنوك المركزية في العالم، فضلا عن أنباء عن رفع القيود المرتبطة بكورونا في الصين واتخاذ تدابير لدعم قطاع العقارات المتعثر.