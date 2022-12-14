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وول ستريت.
وول ستريت

وول ستريت تقلص مكاسبها عند الإغلاق قبل قرار الفيدرالي بشأن الفائدة

استمرار المخاوف من مواصلة الزيادات القوية لأسعار الفائدة

دبي - العربية.نت
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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية يوم الثلاثاء، بعد أن عززت زيادة أقل من المتوقع في أسعار المستهلكين التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبدأ قريبا في خفض وتيرة زيادة أسعار الفائدة، رغم استمرار المخاوف من أن البنك المركزي الأميركي قد يواصل الزيادات القوية.

لكن مؤشرات وول ستريت فشلت في الإبقاء على مكاسبها الكبيرة، التي سجلتها في بداية الجلسة، لتقلص وتيرة صعودها عند الإغلاق.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 28.75 نقطة أو 0.72% ليغلق عند 4019.31 نقطة، فيما زاد المؤشر ناسداك المجمع 111.56 نقطة أو 1% إلى 11255.29 نقطة.

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وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 101.79 نقطة أو 0.3% إلى 34116.91 نقطة، وفقا لـ"رويترز".

وكان "داو جونز" الصناعي، ارتفع بنحو 2% في مستهل التداولات، بعد بيانات أظهرت تباطؤ التضخم السنوي بأكثر من التوقعات في نوفمبر، ما يمهد الطريق لتخفيف وتيرة تشديد السياسة النقدية.

وهبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل قوي بعد بيانات التضخم، لكنها قلصت تراجعها لاحقًا، لينخفض العائد على السندات لآجل 10 سنوات إلى 3.51%، بعد أن وصل إلى 3.42% سابقا.

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