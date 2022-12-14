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وول ستريت (صورة تعبيرية)
وول ستريت (صورة تعبيرية)
وول ستريت

وول ستريت تنخفض قبيل قرار المركزي الأميركي بشأن الفائدة

هبط المؤشر داو جونز الصناعي 22.57 نقطة

دبي - العربية.نت
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تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت، اليوم الأربعاء، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل قرار سعر الفائدة الذي سيصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق اليوم.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 22.57 نقطة أو 0.07% إلى 34.086.07 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 4.11 نقطة أو 0.10% إلى 4015.54 نقطة.

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وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 8.73 نقطة أو 0.08% إلى 11248.09 نقطة.

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