أسعار الذهب تتراجع مع تأكيد المركزي الأميركي على مسار رفع الفائدة

تراجعت أسعار الذهب بما يقارب 1%، اليوم الخميس، بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول، إن العام المقبل سيشهد المزيد من رفع سعر الفائدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1791.23 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش، ليزداد تراجعا عن ذروة أكثر من خمسة أشهر التي سجلها يوم الثلاثاء. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9%، مسجلة 1802.10 دولار، وفقا لـ"رويترز".

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وقال باول، أمس الأربعاء، إن المركزي الأميركي، سيتبنى المزيد من الرفع في سعر الفائدة العام المقبل حتى رغم انزلاق الاقتصاد الأميركي صوب ركود محتمل، وعلل ذلك بأن الاقتصاد سيتكبد ثمنا باهظا أكثر إذا لم يكبح المركزي التضخم بقوة.

وأوضح المحلل لدى "في أو.سي.بي.سي إف.إكس"، كريستوفر وونج، إن تمسك "المركزي" بالميل لتشديد السياسة النقدية يضغط على المعدن، وإن توقعات أسعار الذهب تتوقف على قدر التشديد الذي تعتزم البنوك المركزية، خاصة المركزي الأميركي، القيام به من الآن فصاعدا.

ويعرف عن الذهب أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى إضعاف جاذبيته لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، حيث إن زيادة الدولار تجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين من الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 2.7% إلى 23.24 دولار للأونصة، فيما نزل البلاتين 1.1% إلى 1017.25 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.7% إلى 1903.18 دولار.