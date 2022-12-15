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أداء الأسهم الأوروبية (أرشيفية)
الأسهم الأوروبية (أرشيفية)
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تتراجع والأنظار على قرار المركزي الأوروبي بشأن الفائدة

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يتراجع 0.9%

دبي - العربية.نت
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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس مع ترقب المستثمرين بقلق قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة، وذلك بعد يوم من تلميح مجلس الفيدرالي الأميركي إلى أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% في الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش.

من المتوقع إلى حد كبير أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في الساعة 13:15 بتوقيت غرينتش، بعد تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء برفع الفائدة نصف نقطة مئوية، وفق رويترز.

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وانخفض المؤشر فايينشال تايمز 100 للأسهم القيادية في بريطانيا 0.6%، مع تركيز المستثمرين على قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة المقرر له في وقت لاحق اليوم.

وتراجعت جميع القطاعات على المؤشر 600 مع هبوط أسهم شركات الصناعة والتجزئة 1.6% و1.3% على الترتيب.

وتراجعت أسهم البنوك 0.8%.

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