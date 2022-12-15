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نفوذ للمنتجات الغذائية
نفوذ للمنتجات الغذائية
سوق السعودية

اكتتاب "نفوذ الغذائية".. تحديد النطاق السعري للطرح بين 135 – 150 ريالاً للسهم

فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين تبدأ في 18 ديسمبر وتنتهي في 22 ديسمبر

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة يقين المالية "يقين كابيتال" بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة نفوذ للمنتجات الغذائية "نفوذ الغذائية" عن تحديد النطاق السعري لطرحها المحتمل وبدء فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنه تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 135 - 150 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

وأضافت أن فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين تبدأ في تاريخ 18 ديسمبر 2022م وتنتهي في تاريخ 22 ديسمبر 2022م.

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وأوضحت أن عملية الطرح لعدد 288 ألف سهم عادي تمثل نسبة 12% من رأس المال المصدر والتي سيتم بيعها من المساهمين الحاليين.

وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص 288 ألف سهم عادي تمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين.

وتابعت: "يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل كل مستثمر مؤهل 10 أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 119.99 ألف سهم".

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