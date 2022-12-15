الأسهم الأميركية تغلق على انخفاض بعد رفع الفائدة 50 نقطة أساس

أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض في تعاملات متقلبة يوم الأربعاء، بعد إعلان السياسة العامة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس وفق التوقعات.

وبحسب البيانات الأولية، تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 24.66 نقطة أو 0.61% ليغلق عند 3994.99 نقطة، فيما خسر المؤشر ناسداك المجمع 86.14 نقطة أو 0.77% إلى 11.170.67 نقطة.

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وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 149.08 نقطة أو 0.44% إلى 33959.56 نقطة.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية، متوقعا زيادة تكاليف الاقتراض بما لا يقل عن 75 نقطة أساس إضافية بحلول نهاية عام 2023، فضلا عن ارتفاع في البطالة وتوقف النمو الاقتصادي تقريبا.

وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، أن البنك لا يفكر في أي تغيير لهدف التضخم البالغ 2%، ولا ينوي التفكير في القيام بذلك مستقبلا، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض البنك أسعار الفائدة.

وقال باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع تحديد السياسة النقدية الذي عقده البنك الأربعاء: "لا نفكر في ذلك، ولن نفكر في ذلك تحت أي ظرف من الظروف.. سنبقي هدف التضخم عند 2%، وسنستخدم أدواتنا لإعادة التضخم إلى 2%"، حسبما نقلت "رويترز".

وأضاف: "تركيزنا الآن هو في الحقيقة على تحويل موقف سياستنا إلى موقف ينطوي على تشديد كاف لضمان عودة التضخم إلى أهدافنا بمرور الوقت، ولا يتعلق الأمر بتخفيضات أسعار الفائدة".