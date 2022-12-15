الدولار يحقق مكاسب كبيرة مع تلميح "الفيدرالي" للمزيد من رفع الفائدة

حقق الدولار مكاسب كبيرة، اليوم الخميس، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية بالتماشي مع أغلب التوقعات، وتوقع صناع السياسة به المزيد من الارتفاعات والإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان يؤمل في وقت سابق.

وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، إلى تصميم لجنة السوق المفتوحة على تهدئة التضخم بالرغم من مخاطر الركود، وقال إنه من المتوقع أن تتجاوز الفائدة 5%.

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وهبط اليورو 0.29% إلى 1.0651 دولار، فيما نزل الجنيه الإسترليني 0.34% إلى 1.2386 دولار.

وتراجع الدولار النيوزيلاندي 0.3% إلى 0.6440 دولار، وأمام الين الياباني، ارتفع الدولار 0.17% إلى 135.705.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع مؤشر الدولار الأميركي 0.22% إلى 103.89.

لكنه لا يزال غير بعيد عن أدنى مستوى له في ستة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.55% إلى 0.6826 دولار.

وتراجع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية 0.3% إلى 6.9643 للدولار.