بدء تداول أسهم "كابلات الرياض" في السوق السعودية.. الاثنين المُقبل

أعلنت "تداول السعودية"، اليوم الخميس، عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة مجموعة كابلات الرياض في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 19 ديسمبر 2022م برمز تداول 4142 وبالرمز الدولي SA15LGLI0N19 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% ارتفاعاً أو انخفاضاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وقالت "تداول السعودية"، إنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

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كانت "كابلات الرياض" قد طرحت 33 مليون سهم تمثل 22% من رأس مال الشركة خصص 90% منها للجهات المشاركة و10% للأفراد.

تمت تغطية طرح حصة الجهات المشاركة بـ71.8 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، وإتمام عملية الطرح لفئة الأفراد بنسبة تغطية 671.5%.

وتحدد سعر الطرح النهائي بـ 43 ريالا للسهم الواحد.