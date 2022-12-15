وول ستريت تهبط مع عودة القلق من تشديد السياسة النقدية

افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تعاملات اليوم الخميس، على انخفاض، حيث حد تلميح مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التمسك بتشديد السياسة النقدية لفترة أطول، من الآمال في انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة قريباً.

تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 193.35 نقطة أو 0.57%، عند الفتح إلى 33773.00 نقطة.

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وبدأ مؤشر ستاندرد أند بورز 500 التعاملات على انخفاض بواقع 36.95 نقطة أو 0.92%، إلى 3958.37 نقطة، بينما خسر مؤشر ناسداك المجمع 158.26 نقطة أو 1.42%، ليهبط إلى 11012.62 نقطة عند الفتح، بحسب "رويترز".