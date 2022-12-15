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أسهم اليابان نيكاي بورصة طوكيو
أسهم اليابان
أسهم اليابان

الأسهم اليابانية تتراجع بعد تلميح "الفيدرالي" مواصلة رفع الفائدة

"نيكاي" يتراجع 0.37% مسجلا 28051.70 نقطة

طوكيو - رويترز
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أنهت الأسهم اليابانية تعاملات اليوم الخميس على انخفاض مقتفية أثر خسائر وول ستريت الليلة الماضية، إذ زادت المخاوف حيال النظرة المستقبلية للشركات بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة مسار رفع أسعار الفائدة لمدة أطول.

وأنهى المؤشر نيكاي التعاملات على تراجع 0.37% مسجلا 28051.70 نقطة بعد أن كان قد سجل ارتفاعا لفترة وجيزة خلال الجلسة.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18% إلى 1973.90 نقطة.

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وتراجع سهم فاست رتيلينج، المالكة ليونيكلو للملابس، 0.79% مما تسبب في أكبر ضغط على نيكاي. وهبط سهم شركة صناعة الرقائق طوكيو إلكترون 0.69%.

وهبط سهم شيسيدو لمستحضرات التجميل 2.32% بعد أن صعد بنسبة تقارب 10% هذا الشهر.

وحققت أسهم شركات صناعة آلات التصنيع أفضل أداء على نيكاي وقفز سهم كاواساكي للصناعات الثقيلة 5.02% وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 4.13% وهيتاشي زوسن 3.10%.

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