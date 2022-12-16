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أسواق الخليج

سوق أبوظبي تواصل المكاسب و"دبي" تغلق على ارتفاع بعد تعاملات متقلبة

تلقت سوق دبي بعض الدعم من تحسن الأساسيات محلياً حيث يتسارع نمو قطاع السياحة بصورة أكبر

دبي - العربية.نت
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اختتمت سوقا الأسهم في الإمارات تداولات اليوم الجمعة على ارتفاع، وواصل المؤشر الرئيسي في أبوظبي تسجيل المكاسب للجلسة الثانية بعد تصحيحات شهدتها الأسعار مؤخرا.

صعد المؤشر الرئيسي في أبوظبي 1.6%، مسجلا أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ أواخر أكتوبر، بدعم من قفزة سهم أمريكانا للمطاعم العالمية 2.3%.

وبدأ تداول أمريكانا، صاحبة امتياز تشغيل كنتاكي وبيتزا هت وهارديز وكرسبي كريم، في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد جمع 1.8 مليار دولار في طرح عام أولي أعقبه إدراج مزدوج في كل من أبوظبي والرياض.

أسعار النفط تتجه لإنهاء الأسبوع على مكاسب هي الأكبر منذ أكتوبر طاقة أسعار النفط أسعار النفط تتجه لإنهاء الأسبوع على مكاسب هي الأكبر منذ أكتوبر

وقفز سهم بنك أبوظبي الأول أكبر مصارف البلاد 4.3%، بعدما سجل يوم الاثنين أدنى مستوى في 19 شهرا.

أشار وائل مكارم كبير استراتيجي السوق في إكسنس، إلى أن السوق لا تزال معرضة لتراجعات جديدة مع إمكانية أن تواصل أسعار النفط تكبد الخسائر، وفق ما نقلته "رويترز".

وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، في وقت تعمل السوق على تقييم تداعيات رفع بنوك مركزية أسعار الفائدة، إلا أنها تقترب من تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في عشرة أسابيع وسط مخاوف من تعطل الإمدادات وآمال بتعافي الطلب في الصين.

في سوق دبي، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.4% في تداولات متقلبة، وزاد سهم بنك دبي الإسلامي 1.4%.

ووفقا لكبير استراتيجي السوق في إكسنس، تلقت سوق دبي بعض الدعم من تحسن الأساسيات محليا حيث يتسارع نمو قطاع السياحة بصورة أكبر.

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