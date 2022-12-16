موجة من الهبوط تجتاح الأسواق العالمية بعد قرارات البنوك المركزية رفع الفائدة
آخرها كان من "المركزي" الأوروبي
اجتاحت موجة من الهبوط، الأسواق العالمية بعد قرارات البنوك المركزية برفع الفائدة.
وجاءت آخر القرارات من المركزي الأوروبي الذي رفع معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بما يتوافق مع الخطوات التي اتخذها كل من الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا.
وأشار البنك إلى أنه سيبدأ في خفض ميزانيته العمومية بمقدار 15 مليار يورو شهرياً اعتباراً من مارس 2023.
وتوقعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، استمرار رفع الفائدة بوتيرة 50 نقطة أساس لفترة من الوقت، مضيفة أن المخاطر على آفاق النمو الاقتصادي تبقى سلبية خصوصاً على المدى القريب.
وأغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية على انخفاض حاد، يوم الخميس، حيث تكبدت كل المؤشرات الثلاثة الرئيسية أكبر خسائر يومية بالنسبة المئوية منذ أسابيع، مع تصاعد المخاوف من أن معركة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مع التضخم باستخدام الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة قد تؤدي إلى الركود.
ورفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، الأربعاء، كما كان متوقعا على نطاق واسع، بعد زيادات متتالية بواقع 75 نقطة أساس في كل من اجتماعاته الأربعة السابقة.
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