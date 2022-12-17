التشاؤم يسيطر على العملات المشفرة.. وبيتكوين تهبط دون 17 ألف دولار

هبط سعر تداول عملة "بيتكوين" مرة أخرى لأقل من 17 ألف دولار، وشهدت عملات مشفرة عديدة أصغر يُشار لها بمسمى العملات المشفرة البديلة، تراجعاً شديداً بصورة ملموسة، إذ زادت مشاعر القلق من أن مشكلات سوق الأصول المشفرة أبعد ما تكون عن نهايتها.

وتراجعت بيتكوين بنسبة 1.81% لتسجل 16709 دولارات عند الساعة 12:48 مساء بتوقيت غرينتش اليوم السبت.

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وخلال وقت سابق من الأسبوع الماضي، بلغت "بيتكوين" أعلى سعر لها منذ تقدمت شركة العملات المشفرة التابعة لسام بانكمان فريد بطلب الحماية من إفلاسها خلال الشهر الماضي، وفق تقرير نشرته وكالة بلومبرغ واطلعت "العربية" عليه.

هبطت عملية "إيثريوم"2.72% إلى 1180 دولار، بينما تراجعت أيضاً عملات أخرى مثل "أفالانش" و"سولانا".

وتراجعت العملات المشفرة بجانب الأسهم الأميركية، إذ عانى الاقتصاد بسبب تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وبدد التراجع ارتفاعاً دام لفترة قصيرة كان قد قلص جزءاً من خسائر الرموز المشفر لشهر نوفمبر الماضي. ومنذ بداية السنة الحالية، هبطت عملة "بتكوين" بنسبة 65% تقريباً.

وقال كبير المحللين في شركة "فيرليد استراتيجيس" ويل تامبلن، إن بيتكوين عرضة لخطر الاقتراب مجدداً من أدنى مستوياته التي سجلها في نوفمبر الماضي، حيث انخفضت العملة حينها لأدنى سعر لها منذ نوفمبر 2020.

وذكرت نويل أتشيسون، مؤلفة نشرة إخبارية بعنوان" "كريبتو إذ ماكرو ناو"، إن المخاوف مازالت تساور المستثمرين بشأن مصير الشركات الأخرى المرتبطة بالعملات المشفرة، بما فيها "بينانس هولدينغز".

وهبط رمز "بي إن بي" المشفر التابع لمنصة "بينانس" 6.3% الجمعة، وخسر نحو 50% السنة الماضية.

وأضافت "أتشيسون": "ربما يوجد بعض أخبار عدوى الأزمة القبيحة التي لم تنته بعد، لكن غالبية المستثمرين الذين كانوا سيبيعون قاموا بذلك".

استمرت أسهم الشركات المرتبطة بعالم الأصول المشفرة في التعرض للضغوط، حيث هبطت شركة "كوين بيس غلوبال" 9% لتصل إلى 34.71 دولار، وهو أدنى مستوى آخر في تاريخها.