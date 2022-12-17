وول ستريت تهبط للأسبوع الثاني على التوالي وسط ضغوط رفع الفائدة

انخفضت الأسهم الأميركية للجلسة الثالثة على التوالي في تعاملات الجمعة ومسجلة ثاني خسارة أسبوعية مع استمرار تنامي المخاوف من أن تدفع حملة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم الاقتصاد إلى هاوية الركود.

وتقلبت أسواق الأسهم منذ قرار البنك المركزي الأميركي برفع الفائدة 50 نقطة أساس كما كان متوقعا. لكن تعليقات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أشارت إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية وتوقع البنك أن تتجاوز أسعار الفائدة الـ5% في 2023 وهو مستوى لم تبلغه منذ 2007.

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أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 45.10 نقطة، أي 1.16%، عند 3851.03 نقطة، بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 109.34 نقطة، أي 1.01%، ليغلق عند 10701.19 نقطة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 291.42 نقطة، أي 0.88%، إلى 32910.80 نقطة.