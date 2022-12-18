تغطية الطرح المتبقي من اكتتاب حقوق أولوية "التأمين العربية" بنسبة 100%

أعلنت شركة التأمين العربية التعاونية، عن نتائج الطرح المتبقي، وتخصيص أسهم حقوق الأولوية، حيث بلغت نسبة التغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي 100% لعدد 9.36 مليون سهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن عدد الأسهم التي تم تغطيتها من قبل المؤسسات الاستثمارية خلال فترة الطرح المتبقي 8.65 مليون سهم بنسبة 92.33%.

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وأضافت أن عدد أسهم حقوق الأولوية التي تمت تغطيتها من قبل متعهد التغطية "شركة الراجحي المالية" 717.7 ألف سهم بنسبة 7.67%.

وأوضحت أن قيمة الأسهم المكتتب فيها بلغت 93.67 مليون ريال، وبلغ متوسط السعر للأسهم المبيعة 10 ريالات للسهم الواحد.

وأشارت إلى أن تاريخ إيداع الأسهم في حسابات المساهمين 21 ديسمبر 2022.

وذكرت أن عدد أسهم حقوق الأولوية المطروحة لزيادة رأس المال بلغت 26.5 مليون سهم، وعدد أسهم حقوق الأولوية التي تمت تغطيتها في فترة الطرح والاكتتاب 17.13 مليون سهم.