سوق الأسهم السعودية تنهي 3 جلسات مكاسب ومؤشرها يتراجع 0.4%

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية التعاملات، اليوم الأحد، على تراجع منهيا مكاسب استمرت 3 جلسات، بضغط من هبوط أسعار النفط والأسهم العالمية يوم الجمعة.

وتراجع النفط، وهو محفز رئيسي لأسواق المال في دول الخليج، بأكثر من دولارين للبرميل يوم الجمعة بتأثير كبير من الهبوط الذي شهدته الأسهم العالمية والخوف من ركود وشيك بعد أن أشارت بنوك مركزية في أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية إلى مواصلة المعركة الصارمة مع التضخم.

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وهبط المؤشر السعودي الرئيس 0.4% مما أنهى سلسلة مكاسب استمرت 3 جلسات متتالية بضغط من هبوط سهم بنك الرياض بنسبة 2.5%، وفق رويترز.

كما تراجع سهم عملاق النفط أرامكو 0.6%.

وأعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، اليوم الأحد، توقيع مذكرة تفاهم مع أرامكو وسينوبك الصينية لدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لتطوير مجمع متكامل للبتروكيماويات في مصفاة موجودة بالفعل في ينبع بالسعودية.

وارتفعت أسهم سابك 0.7%.

وتربط أغلب دول مجلس التعاون الخليجي من بينها السعودية، عملاتها بالدولار وتتبع السياسة النقدية للمركزي الأميركي مما يعرض المنطقة لتأثير مباشر لتشديد السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر السوق المصري القيادي بنسبة 2% مواصلا خسائره من الجلسة السابقة عندما تراجع عن أعلى مستوى في أربع سنوات.

بورصتا قطر والبحرين مغلقتان في عطلة رسمية.

سلطنة عمان .. هبط المؤشر 1.3% إلى 4794 نقطة.

الكويت.. تراجع المؤشر 1.1% إلى 8088 نقطة.