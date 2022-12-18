عمومية "سلامة للتأمين" توافق على السير في إجراءات زيادة رأس المال

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة "سلامة للتأمين التعاوني"، على توجيه الشركة للمضي في إجراءات زيادة رأس المال والحصول على موافقة الجهات المختصة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن العمومية قررت عدم الموافقة على توجيه الشركة للمضي في إجراءات حل الشركة، والحصول على موافقة الجهات المختصة.

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كانت شركة سلامة للتأمين التعاوني أعلنت عن استلامها خطاب البنك المركزي السعودي، بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 100 مليون ريال إلى 200 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

جدير بالذكر أن شركة سلامة للتأمين التعاوني تحولت إلى تحقيق خسائر بنحو 60.07 مليون ريال في الربع الثاني من 2022، قبل الزكاة، مقارنة بصافي ربح نحو 80 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وتحولت الشركة إلى تحقيق خسائر في النصف الأول من 2022، بنحو 66.9 مليون ريال قبل الزكاة، مقارنة بأرباح نحو 144 مليون ريال في النصف الأول من 2021.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية النصف الأول من 2022 نحو 228.66 مليون ريال تعادل نسبة 91.47% من رأس المال البالغ 250 مليون ريال.