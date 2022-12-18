8 يناير.. عمومية "نقي للمياه" تناقش توزيع أرباح نقدية 10%

تناقش الجمعية العامة العادية لشركة "نقي للمياه"، يوم الأحد 15 من جمادى الثانية 1444هـ الموافق 8 يناير 2023م، التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن توصية المجلس تضمنت توزيع أرباح للمساهمين بقيمة 20 مليون ريال، والتي تمثل ما نسبته 10% من رأسمال الشركة عن الربعين الثاني والثالث من عام 2022م.

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وأوضحت أن حصة السهم ستكون 1 ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، علما بأن تاريخ توزيع الأرباح يبدأ من 18 يناير 2023م.

وأضافت الشركة أن الجمعية العامة العادية ستناقش أيضاً التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2023م.

وأشارت إلى أنه يحق فقط للمساهمين المسجلين في خدمة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) التصويت إلكترونياً على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيبدأ في تاريخ 4 يناير 2023م الساعة الواحدة صباحا، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية.