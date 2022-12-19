إدراج وبدء تداول أسهم "كابلات الرياض" في السوق السعودية اليوم

يشهد اليوم الاثنين إدراج وبدء تداول أسهم شركة مجموعة كابلات الرياض في السوق السعودية الرئيسية، ضمن قطاع السلع الرأسمالية برمز تداول 4142 وبالرمز الدولي SA15LGLI0N19، على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% ارتفاعاً أو انخفاضاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وكانت "تداول السعودية" قالت في وقت سابق، إنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

مادة اعلانية

وطرحت "كابلات الرياض"، 33 مليون سهم تمثل 22% من رأسمال الشركة، خصص 90% منها للجهات المشاركة و10% للأفراد.

وتمت تغطية طرح حصة الجهات المشاركة بـ71.8 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، وإتمام عملية الطرح لفئة الأفراد بنسبة تغطية 671.5%.

وتحدد سعر الطرح النهائي بـ 43 ريالا للسهم الواحد.

ويعد إدراج "مجموعة كابلات الرياض"، الإدراج اﻟ15 في السوق الرئيسية "تاسي" خلال العام الجاري.

وبإدراج أسهم "كابلات الرياض" يصل عدد الشركات المدرجة في السوق السعودية إلى 204 شركات دون احتساب الصناديق العقارية المتداولة التي يصل عددها إلى 17 شركة.