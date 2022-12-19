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اكتتابات

الاكتتابات العالمية تجمع 207 مليارات دولار في 2022 بتراجع 68%

مع عدم وجود مؤشرات لانتعاشها في الوقت القريب

دبي - العربية.نت
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تتجه سوق الاكتتابات العامة عالميا لتسجيل أطول فترة تراجع منذ الأزمة المالية العالمية مع عدم وجود مؤشرات لانتعاشها في الوقت القريب.

وشهد العام الحالي تراجعا كبيرا في الاكتتابات العامة، حيث تم جمع 207 مليارات دولار فقط بتراجع 68% مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب محللي غولدمان ساكس، فإن أبرز أسباب التراجع كان ارتفاع أسعار الفائدة بالإضافة إلى معدلات التضخم ووجود ضبابية بشأن النمو الاقتصادي العالمي ما أثر سلبا على شهية المستثمرين والشركات، على حد سواء، للتوجه نحو الاكتتابات العامة الأولية.

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يذكر أن الاكتتابات العامة في الخليج العربي جمعت 18.5 مليار دولار خلال 2022 – تمثل ما يقرب من نصف العائدات التي شوهدت في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وتتجه المنطقة إلى تسجيل ثاني أفضل عام لها على الإطلاق من حيث الأموال المحصلة من مبيعات الأسهم، بعد عام 2019 والذي شهد طرح حصة من أرامكو في إدراج قياسي جمع وقتها 29.4 مليار دولار.

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