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الدولار (iStock)
الدولار
الدولار

الدولار ينخفض مع انتعاش الأسواق والين يصعد

عوضت العملات بما في ذلك اليورو والجنيه الإسترليني بعض خسائرها من الجلستين السابقتين

لندن- رويترز
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انخفض الدولار الأميركي اليوم الاثنين، إذ أدى انتعاش معنويات السوق إلى ارتفاع الأسهم والعملات عالية المخاطر، بينما ارتفع الين على خلفية تقارير تفيد بأن اليابان ستبحث مراجعة برنامج عمره عشر سنوات لمكافحة الانكماش.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.4% إلى 104.410، مبددا بعض مكاسبه في الأسبوع السابق بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة.

ودفع انتعاش الشهية للمخاطرة الأسهم الأوروبية إلى الارتفاع بعد عمليات بيع مكثفة الأسبوع الماضي، في حين عوضت العملات بما في ذلك اليورو والجنيه الإسترليني بعض خسائرها من الجلستين السابقتين.

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وارتفع اليورو 0.4% إلى 1.06260 دولار بينما صعد الجنيه الإسترليني 0.7% إلى 1.22195 دولار. ومع ذلك ظل كلاهما أدنى من مستوياتهما قبل تحركات البنوك المركزية الأسبوع الماضي.

وارتفع الين الياباني 0.4% إلى 136.155 للدولار على خلفية تقارير بأن اليابان تدرس مراجعة السياسة النقدية الرئيسية بعد تعيين محافظ جديد لبنك اليابان المركزي في أبريل/ نيسان.

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