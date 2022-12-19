مؤشرات وول ستريت تستقر.. وسهم "تسلا" يرتفع بفعل نتيجة استطلاع أجراه ماسك

افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت التعاملات على استقرار، اليوم الاثنين، بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر بفعل مخاوف من الركود، بينما زاد سهم تسلا بعدما أظهر استطلاع للرأي أن على إيلون ماسك الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي لتويتر.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 0.99 نقطة إلى 32921.45 نقطة.

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وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 1.43 نقطة أو 0.04% إلى 3853.79 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 2.03 نقطة أو 0.02% إلى 10707.44 نقطة، وفق رويترز.

جدير بالذكر أنه انتهى التصويت الذي أعلن عنه الملياردير الأميركي إيلون ماسك، اليوم الاثنين، للتنحي عن رئاسة "تويتر"، بمشاركة أكثر من 17 مليون شخص.

وصوت أكثر من 10 ملايين شخص بنعم على تنحي الرجل المثير للجدل عن رئاسة الموقع الأزرق، بنسبة بلغت أكثر من 57%. فيما صوت 42% بـ "لا" على الاستطلاع.

وكان ماسك قد فاجأ متابعيه باستطلاع رأي لأخذ آرائهم حول تنحيه من منصبه كرئيس لمنصة تويتر، مؤكداً على ضرورة أخذ الحذر.

وأكد مالك تسلا على متابعيه أنه سيلتزم بنتيجة الاستطلاع، في إشارة منه إلى إمكانية تنحيه عن المنصب حال جاءت النتيجة بذلك، وهو ما حصل بالفعل.