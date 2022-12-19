معظم أسواق الخليج تقتفي أثر النفط صعوداً.. و"تاسي" يتراجع 0.6%

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على مكاسب، اليوم الاثنين، مدعومة بارتفاع أسعار النفط بينما تراجع مؤشر "تاسي" السعودي مع تأثر معنويات المستثمرين بمخاوف من الركود.

وارتفع النفط، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، بعدما خسر أكثر من دولارين للبرميل في الجلسة السابقة إذ محا التفاؤل بشأن الاقتصاد الصيني أثر المخاوف من ركود عالمي.

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وارتفع مؤشر أبوظبي 0.3% مواصلا الارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي بفضل صعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في البلاد، 1.5%، وفق رويترز.

وأغلق مؤشر دبي بزيادة 0.3% مع ارتفاع سهم إعمار العقارية القيادي 1.9%.

وقالت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الاثنين، إن البنك المركزي الإماراتي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 7.6% هذا العام، معدلا توقعاته بزيادة أكثر من 1%، بينما خفض توقعاته للنمو العام المقبل.

وأغلق مؤشر بورصة قطر مرتفعا 0.1%.

وقال دانييل تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى بي.دي سويس إن تحركات السوق القطرية محدودة قياسا إلى تقلبات أسعار الغاز الطبيعي.

وأضاف "الأخيرة يمكن أن تتأثر بقوة بالمبادرة الأوروبية لفرض سقف سعري أقل".

وتراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.6% متأثرا بهبوط سهم شركة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 3%.

ورفع كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة الأسبوع الماضي وتعهدا بمزيد من الزيادات.

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها السعودية والإمارات وقطر، عملاتها بالدولار الأميركي وتحذو حذو الاحتياطي الفيدرالي في تحركاته بشأن السياسة النقدية مما يجعل المنطقة عرضة للتأثر بأي تشديد نقدي في أكبر اقتصاد في العالم.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية ببورصة مصر منخفضا 0.7% مسجلا خسائر للجلسة الثالثة على التوالي بفعل جني الأرباح.

واليوم عطلة رسمية للسوق البحرينية.