"نيكاي" الياباني يهبط 0.9% في بداية تعاملات الأسبوع

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هبط المؤشر نيكاي القياسي في بداية التعاملات ببورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الإثنين.
وتراجع "نيكاي" 0.9% إلى 27279.92 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7% إلى 1936.57 نقطة.
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