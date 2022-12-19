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بورصة طوكيو
بورصة طوكيو.
أسهم اليابان

"نيكاي" الياباني يهبط 0.9% في بداية تعاملات الأسبوع

طوكيو - رويترز
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هبط المؤشر نيكاي القياسي في بداية التعاملات ببورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الإثنين.

وتراجع "نيكاي" 0.9% إلى 27279.92 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7% إلى 1936.57 نقطة.

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