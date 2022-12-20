أغلب مؤشرات وول ستريت تتراجع بعد تغيير بنك اليابان سياسته النقدية
داو جونز الصناعي تراجع 22.3 نقطة
بدأت المؤشرات الرئيسية التعاملات في وول ستريت على تراجع اليوم الثلاثاء، بعد أن فاجأ بنك اليابان المستثمرين العالميين بتحول في السياسة النقدية من شأنه السماح برفع أسعار الفائدة الطويلة الأجل بوتيرة أكبر.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 22.30 نقطة أو 0.07% عند الفتح إلى 32735.24 نقطة.
كما بدأ المؤشر ستاندرد آند بورز التداول منخفضا 7.19 نقطة أو 0.19% عند 3810.47 نقطة، وفق رويترز.
بينما بدأ ناسداك المجمع مرتفعا 3.87 نقطة أو 0.04% إلى 10709.29 نقطة.
كان بنك اليابان المركزي قام بتوسيع الحد المسموح المطبق على تحرك عوائد السندات الحكومية لعشرة أعوام، ما يمهد بحسب المحللين، إلى رفع أسعار الفائدة في 2023.
وقرر البنك رفع الحد الأعلى لتحرك عوائد السندات لعشرة أعوام من ربع نقطة مئوية إلى نصف نقطة مئوية مع الإبقاء على أسعار الفائدة قريبة من 0%.
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