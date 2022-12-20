اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الذهب والدولار (iStock)
الذهب والدولار (iStock)
سعر الذهب

الذهب يعزز مكانته مع تراجع الدولار ومخاوف رفع الفائدة تحد من المكاسب

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1791.91 دولار للأونصة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في ظل انخفاض قيمة الدولار على الرغم من أن مخاوف طويلة الأمد حول رفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أبقت مكاسب المعادن النفيسة غير المدرة للأرباح تحت السيطرة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1791.91 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:36 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1800.20 دولار للأونصة.

وسجل مؤشر الدولار هبوطا بنسبة 0.3% في ظل ارتفاع قيمة الين الياباني بعدما قال بنك اليابان إنه سيعدل سياسة السيطرة على منحنى الأرباح. ويجعل الدولار الذي هبطت قيمته الذهب أكثر جاذبية أمام المشترين خارج الولايات المتحدة، وفق رويترز.

هيئة الصناعة الكويتية تقاضي "أجيليتي" وتطالبها بدفع 34.5 مليون دينار شركات بورصة الكويت هيئة الصناعة الكويتية تقاضي "أجيليتي" وتطالبها بدفع 34.5 مليون دينار

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.04 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.4% إلى 983.25 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 1% إلى 1685.16 دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إغلاق مكتبة عريقة في لندن بسبب الوضع السيء للاقتصاد البريطاني إغلاق مكتبة عريقة في لندن بسبب الوضع السيء للاقتصاد البريطاني
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط