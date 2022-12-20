الذهب يعزز مكانته مع تراجع الدولار ومخاوف رفع الفائدة تحد من المكاسب

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في ظل انخفاض قيمة الدولار على الرغم من أن مخاوف طويلة الأمد حول رفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أبقت مكاسب المعادن النفيسة غير المدرة للأرباح تحت السيطرة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1791.91 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:36 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1800.20 دولار للأونصة.

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وسجل مؤشر الدولار هبوطا بنسبة 0.3% في ظل ارتفاع قيمة الين الياباني بعدما قال بنك اليابان إنه سيعدل سياسة السيطرة على منحنى الأرباح. ويجعل الدولار الذي هبطت قيمته الذهب أكثر جاذبية أمام المشترين خارج الولايات المتحدة، وفق رويترز.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.04 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.4% إلى 983.25 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 1% إلى 1685.16 دولار.