الين يسجل أعلى مستوى في 4 أشهر بعد تغير مفاجئ في سياسة المركزي

سجل الين أعلى مستوى له في أربعة أشهر مقابل الدولار، اليوم الثلاثاء، بعدما فاجأ البنك المركزي الياباني الأسواق بتعديل سياسة التحكم في منحنى العوائد وتوسيع النطاق التجاري لعوائد السندات الحكومية لأجل عشرة أعوام.

وسجل الدولار في أحدث تداول هبوطا بنسبة 3.5% عند 132.25 ين. وكانت أدنى مستوياته عند 132 يناً، وهو مستوى شهده الدولار في منتصف أغسطس.

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وقفزت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشرة أعوام إلى 0.46% صعودا من الحد الأقصى السابق عند 0.25%.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.6% إلى 103.99، وهو مستوى بين نطاق تداوله لهذا الشهر ما بين 103.44 و105.90. ويقيس المؤشر قوة العملة الأميركية مقابل الين وخمس عملات رئيسية أخرى، ومن بينها اليورو والجنيه الإسترليني.

وكانت مكاسب الين كبيرة، إذ تعثر اليورو بنسبة 3.3% إلى أدنى مستوياته منذ أواخر سبتمبر عند 140.17 ين، وانخفض الجنيه الإسترليني أيضا بنحو 3.4% إلى أدنى مستوياته منذ 12 أكتوبر عند 160.34 ين.

وارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% عند 1.0628 دولار، وزاد الجنيه الإسترليني أيضا بنسبة 0.07% ليصل إلى 1.2154 دولار.